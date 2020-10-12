Украинский певец Виктор Павлик озадачил украинцев сообщением

Так, на личной странице в Facebook Павлик написал, что "планирует уйти со сцены в политику" и разместил изображение, напоминающее баннер с предвыборной агитацией.

В нем указано, что он якобы баллотируется в депутаты Днепропетровского областного совета на местных выборах 2020 от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского.

При этом он неоднозначно подписал свою публикацию, из-за чего в комментариях разыгрались споры о том, стоит ли певцу уходить в политику.

Многие пользователи осудили Павлика за "политические амбиции". Некоторые высказались, что разочаровались в нем, как в исполнителе и не будут поддерживать на выборах, а другие его поддержали.

"Витя... Витя...", "Поддерживаю твое решение, удачи тебе", "Люкс! Прекрасный выбор", "Какой стыд", "Конечно, смешно, ведь все в это верят", "Удачи Вам, может повезет", "Все - это мой кандидат".

Через некоторое время пост был удален, а Павлик опубликовал новый в котором отметил, что предыдущее сообщение было лишь шуткой и он не собирается идти в политику.

"Да, ну шутки шутками, а тут это уже серьезно!!!!", - с иронией подписал он пост.

Кроме того он ответил на некоторые комментарии и отметил, что это шутка, и даже несколько удивился, что пользователи соцсети поверили в подлинность сообщения.

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