Украинский певец Виктор Павлик озадачил украинцев сообщением
Так, на личной странице в Facebook Павлик написал, что "планирует уйти со сцены в политику" и разместил изображение, напоминающее баннер с предвыборной агитацией.
В нем указано, что он якобы баллотируется в депутаты Днепропетровского областного совета на местных выборах 2020 от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского.
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При этом он неоднозначно подписал свою публикацию, из-за чего в комментариях разыгрались споры о том, стоит ли певцу уходить в политику.
Многие пользователи осудили Павлика за "политические амбиции". Некоторые высказались, что разочаровались в нем, как в исполнителе и не будут поддерживать на выборах, а другие его поддержали.
"Витя... Витя...", "Поддерживаю твое решение, удачи тебе", "Люкс! Прекрасный выбор", "Какой стыд", "Конечно, смешно, ведь все в это верят", "Удачи Вам, может повезет", "Все - это мой кандидат".
Через некоторое время пост был удален, а Павлик опубликовал новый в котором отметил, что предыдущее сообщение было лишь шуткой и он не собирается идти в политику.
"Да, ну шутки шутками, а тут это уже серьезно!!!!", - с иронией подписал он пост.
Кроме того он ответил на некоторые комментарии и отметил, что это шутка, и даже несколько удивился, что пользователи соцсети поверили в подлинность сообщения.
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