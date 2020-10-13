У РФ поскаржився на роботу комісара Ради Європи з прав людини через проблеми із захистом прав російськомовного населення в Україні

Як передає Politeka.net, про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті МЗС РФ.

У відомстві впевнені, що в Україні "влада веде цілеспрямовану кампанію по утиску прав та інтересів російськомовного населення країни".

"Міятович відверто замовчує кричущу ситуацію з дотриманням прав людини в Україні, де влада веде цілеспрямовану кампанію по утиску прав та інтересів численного російськомовного населення країни", - йдеться в повідомленні.

У МЗС РФ також підкреслили, що у них з'явилися нібито докази "насильницької українізації всіх сфер життя суспільства".

Раніше ми повідомляли, що радник президента України з політичних питань Микита Потураєв запропонував перейменувати російську мову в «російську».



"Як філолог я хочу сказати, що, безумовно, "українська російська" або» російська українська «вже відрізняється від "російської російської", - зазначив нардеп.

Також ми повідомляли, що прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков зробив скандальну заяву про Донбас і Крим.

Зокрема, він заявив, що" проблеми Криму " нібито не існує. У той же самий час спікер Кремля заявив, що росіяни нібито готові допомагати у вирішенні " проблеми Донбасу"

Як повідомляла Politeka, Охлобистін висловився про Україну після скандального відео.

Також Politeka писала, російський актор порушив державний кордон України.