Напередодні вибір політики стали масово критикувати карантинні обмеження, щоб затягнути українців на передвиборчі участни, незважаючи на загрозу здоров'ю

Завкафедрою інфекційних захворювань Національного медуніверситету Ольга Голубовська, підкреслила, що у протидії епідеміям інфекційних захворювань рекомендації медиків і рішення влади повинні бути пріоритетнішими за будь-які "особисті думки" на цю тему, подобається це комусь чи ні, передає ЛІГАБізнесІнформ.

"Ніякої "демократії" в подоланні інфекційного захворювання бути не може. Тому що люди можуть не розуміти цю проблему", – заявила вона.

На думку професора-інфекціоніста, безвідповідальна поведінка людей під час епідемії – ігнорування масок і дистанціювання, ходіння в гості і подібна соціальна активність, – наслідок того, що держава дозволяє так чинити.

Вона підкреслює, що карантин в Україні необхідно посилювати.

Голубовська впевнена, що через рік світ, який переживає пандемію, "буде зовсім іншим, багато переоцінять свої цінності".

"Вже в квітні всі будуть по-іншому дивитися на цю проблему. <...> Ми на межі колапсу. Це вже абсолютний факт. Особливо ті зони, які вже "червоні". А ми ще не увійшли навіть у найважчий сезон. З листопада по січень будуть такі піки, що всі прозріють", – прогнозує член оперативного штабу МОЗ щодо запобігання поширенню вірусу.

Нагадаємо, МОЗ на тлі зростання числа заражених китайським вірусом закликав переводити українців на удаленку і уникати масових скупчень людей.

"Намагайтеся максимально уникати перебування в тих приміщеннях, де є скупчення людей. Кожен роботодавець, кожен керівник підприємства повинен організовувати роботу своїх співробітників так, щоб всі ті, хто може працювати віддалено, працювали віддалено... Не потрібно зайвий раз збирати людей. Не потрібно зайвий раз організовувати зустрічі, наради в живому форматі", - йдеться в заяві представників Міністерства.

Також у МОЗ закликали українців категорично відмовитися від відвідування весіль, концертів та інших масових заходів.

Але ось про те, щоб перенести вибори мова навіть не заходила, схоже влада готова ризикнути здоров'ям українців заради своїх амбіцій.

Тим часом, в Україні за минулу добу виявили 5469 нових випадків зараження, що більше ніж днем раніше, коли виявили 4 766 нових випадків. Такі дані станом на вівторок, 20 жовтня, наводить онлайн-карта моніторингу РНБО.

Загальне число хворих з початку пандемії в країні склало 309 107.

Внаслідок хвороби в цілому в країні на сьогодні померли 5 786 осіб, з них за добу - 113, що є антирекордом.

Одужали від хвороби вже 129 533 осіб, за добу - 3 044, що також є рекордним значенням.

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