У Міністерстві внутрішніх справ України не бачать загрози сепаратизму після оприлюднення перших підсумків місцевих виборів екзит-полами

Про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Зазначається, що вибори вважаються такими, що відбулися, вони визнаються громадськими організаціями.

За словами Геращенко, 4729 заяв і повідомлень про правопорушення, які надійшли в день виборів, це зовсім не багато.

Також він додав, що результати екзит-полів показують, що загрози сепаратизму на місцевих виборах немає.

"Я також хочу сказати, що лякали суспільство сепаратизмом – що пройдуть вибори, і будуть якісь сепаратистські витівки на південному сході. Ви бачите, результати екзитполів показують, що або переобираються вже добре відомі мери, або ті, хто з'являються, у другому турі не будуть представляти ніяких сепаратистських загроз для нашої країни", - сказав Геращенко.

Коментуючи можливу загрозу федералізації країни, заступник голови МВС зазначив, що сильна центральна влада і правоохоронні органи завжди стоятимуть на сторожі єдності України.

Водночас, згідно з даними екзитполів скандально відома Неля Штепа посіла друге місце за результатами першого туру виборів місцевих виборів. І швидше за все в другому турі продовжить боротьбу. Нинішній міський голова Слов'янська Донецької області Вадим Лях набрав 34,8% голосів.

Також згідно з даними екзитполу, до Слов'янської міської ради проходять шість партій:

Опозиційна платформа "за життя" - 25,2%

"Партія миру і розвитку – - 22,7%

"Опозиційний блок" - 18,4%

"Слуга Народу" - 17,1%

"Наш Край" - 7,2%

Європейська солідарність-5,8%

Зазначимо, що Неля Штепа була мером Слов'янська з 2010 по 2014 рік. Вона була затримана в липні 14 року. Їй оголосили підозру за статтями "тероризм"," посягання на цілісність країни " під час окупації міста бойовиками Стрєлкова-Гіркіна. Сама ж Штепа стверджувала, що не співпрацювала з окупантами, а "намагалася звільнити заручників".

Вже в 2017 році суд звільнив її з-під варти під домашній арешт, після чого справу було відправлено на розгляд до суду Харкова.

Також Неля Штепа запам'яталася тим, що кликала Володимира Путіна "зайти в Слов'янськ". Таку заяву зі сльозами на очах вона зробила в інтерв'ю російським пропагандистам навесні 2014 року.

"Я прошу Володимира Володимировича, як єдина жінка-мер. Зайдіть в це місто, станьте і захистіть мене", - заявляла вона і стверджувала, що бачить в Путіні"справжнього чоловіка".

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