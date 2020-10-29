Президент Білорусі Олександр Лукашенко дорікнув Володимира Зеленського у втручанні у справи Білорусі

Як передає Politeka.net, його слова наводить сайт президента Білорусі.

"А що в Україні сталося, наш друг Володя Зеленський? Нищівна поразка на виборах до місцевого самоврядування", - заявив Лукашенко коментуючи суспільно-політичну обстановку в Україні



За його словами, Зеленському потрібно перш за все "розібратися у себе".

"Тому не треба в сусіда кидати камінням, не треба в наш город лізти. Розберіться у себе. Треба завжди бути чесним, надійним для сусіда, відданим своїй країні і щирим", - висловився Лукашенко.







