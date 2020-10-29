Президент Білорусі Олександр Лукашенко дорікнув Володимира Зеленського у втручанні у справи Білорусі
Як передає Politeka.net, його слова наводить сайт президента Білорусі.
"А що в Україні сталося, наш друг Володя Зеленський? Нищівна поразка на виборах до місцевого самоврядування", - заявив Лукашенко коментуючи суспільно-політичну обстановку в Україні
За його словами, Зеленському потрібно перш за все "розібратися у себе".
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"Тому не треба в сусіда кидати камінням, не треба в наш город лізти. Розберіться у себе. Треба завжди бути чесним, надійним для сусіда, відданим своїй країні і щирим", - висловився Лукашенко.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський порадив Білорусі провести повторні президентські вибори. За словами українського лідера, на місці номінально президента республіки Олександра Лукашенка він би «точно сказав — через місяць вибори».
Також ми повідомляли, що Лукашенко звинуватив Україну і європейські країни в управлінні протестами, що відбуваються в Республіці.
Також ми повідомляли, що Лукашенко звинуватив Україну і європейські країни в управлінні протестами, що відбуваються в Республіці.
Нагадаємо, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.
Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.
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