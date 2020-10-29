У Білорусі стартував загальнонаціональний страйк - люди вимагають відставки Олександра Лукашенка, а він погрожує Польщі та Україні
Зокрема, Олександр Лукашенко вийшов з себе та закликав Київ не втручатися у справи Білорусі, а Польщі та Литві пригрозив "відповіддю" у разі їх потенційної військової інтервенції.
Про це повідомляє білоруське інформаційне агентство "БЕЛТА".
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Заяву нелегітимний президент країни зробив 29 жовтня під час засідання з кадрових питань. Він вирішив переказати свою телефонну розмову з главою Держдепу США Майком Помпео.
"Я йому прямо сказав, по-дружньому:"Майк, незважаючи на це, Я розумію, що відбувається". І я його попередив: хай тільки там смикнуться з боку Польщі, Литви і, може, Україна... Це навіть не обговорюється, їм не до цього... а ось поляки і литовці, в основному поляки, там литовці – армії немає... ну, ми будемо відповідати"– сказав Лукашенко.
Він також звинуватив сусідню Польщу в зазіханнях на Білорусь і підкреслив, що в разі небезпеки офіційний Мінськ буде протистояти Варшаві.
"Полякам потрібна вся країна - Білорусь. Ви знаєте, навіть якщо все НАТО увійде в Білорусь, у них це не вийде", – додав Лукашенко.
Нагадаємо, Світлана Тихановська заявила про переговори з Лукашенком.
Як повідомляла Politeka, у Білорусі почався чорний день для Лукашенка, оголошено народний страйк: "Ніхто не працюватиме на режим".
Також Politeka писала, що страйкуючі остаточно вивели із себе Лукашенка, президент пригрозив розбірками.