Президент України Володимир Зеленський записав аудіоповідомлення для фракції "Слуга народу" щодо ситуації навколо Конституційного Суду

Аудіоповідомлення було відправлено в партійний чат "СН" перед сьогоднішнім вечірнім засіданням фракції, на яке пообіцяв прийти глава держави, передає "Хвиля".

За словами гаранта, рішення Конституційного Суду про скасування деяких положень антикорупційного закону приведе до страшних наслідків.

"Дивна поведінка суддів КСУ в лічені години поставила країну на межу катастрофи – або країна знову буде втягнута в кривавий хаос, або держава як система прозорих правил і домовленостей припинить своє існування, або ми, нарешті, станемо дійсно потужною політичною силою і скажемо своє вагоме слово "ні". Ні брехні", – заявив він.

Політик запевняє, що члени партії повинні об'єднатися і виступити єдиним фронтом, ухваливши глобальне рішення.

"Спробуємо жорстко перезавантажити всю систему, оскільки час розмов завершився... потрібно прийняти жорсткі рішення щодо Конституційного суду. Обов'язково, це навіть не прохання... поки можу сказати одне: останні рішення КСУ - ці скандальні скасування фундаментальних законів – прямий і швидкий шлях до кровопролиття. І якщо той хаос, який творить Конституційний Суд за гроші, ми не зупинимо, то отримаємо протистояння на вулиці".

Він упевнений, що відповідь суспільства буде "жорсткою, але справедливою.

Як відомо, після скандального рішення в Києві почалася акція протесту під стінами КСУ. Люди вважають, що під загрозою тепер покарання корупціонерів, безвіз і фінансова допомога від Заходу.

Раніше ми писали про те, що Данило Гетманцев зробив несподівану заяву:

"У нас вперше президент, що не краде. Для цієї країни це диво! У нас вперше спікер, яка не краде і не вирішує шкурнякі в парламентських кулуарах. У нас більш-менш порядні міністри. Ми з голови починаємо одужання всієї системи".

У той же час нардеп зізнався, що ніхто не очікував, що система виявиться настільки сильною. Однак, запевнив парламентар, ніхто здаватися не збирається.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звільняє суддів КСУ після демаршу.

Як повідомляла Politeka, Конституційний і Верховний суди обходяться в 3,5 мільярда на рік.

Також Politeka писала, що бунт розгорівся в центрі Києва, люди не хочуть терпіти свавілля.