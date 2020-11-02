Окуповані території Донбасу є "ментально хворими", і їм потрібна "терапія"

Як передає Politeka, таку думку висловив віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в програмі "Рандеву з Яніною Соколовою".

Так, Резніков назвав ОРДЛО "ментально хворою територією" і порівняв ці землі з пухлиною в організмі людини.

"Нам головне - не взяти його назад (окупований Донбас, - ред.), як онкопухлину, з якої ми не знаємо, що робити. Але ми розуміємо, що у нас є два варіанти. Це хворі території, ментально в тому числі. Є варіант резекції повної, ампутації, або лікувати. Я - за терапію і повне відновлення нашого організму", - сказав він.

Резніков також висловив переконання в тому, що російським Донбас ніколи не стане, а український Донбас Росії не потрібен, і вони будуть шукати шляхи, як від нього позбутись.

"Ні ментально, ні економічно (не потрібен, - ред.). Ніяк він їм не треба. І як від нього (окупованого Донбасу, - ред.) позбутися, їм теж треба знайти відповідь на це питання", - наголосив міністр.

Він також наголосив, що в Україні кожен регіон має свою регіональну ідентичність, і росіянам така ментальність не потрібна.

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