Подорожчання продуктів у Вінницькій області триває — протягом вересня в супермаркетах регіону помітно подорожчали яйця, олія, м'ясо та крупи. Найбільше за місяць додали в ціні курячі яйця та гречка.

Подорожчання продуктів у Вінницькій області не зупиняється — за даними моніторингу Мінфіну станом на 28 вересня, ціни в мережах супермаркетів оновилися вгору по цілій низці базових товарів.

Найбільший стрибок показали курячі яйця. Десяток «Квочка» категорії С1 тепер у середньому коштує 70,95 грн проти 57,12 грн у серпні — зростання майже на 14 грн. Ще відчутніше подорожчали яйця «Ясенсвіт» С1: із 59,49 грн за десяток до 84,25 грн.

Соняшникова олія теж пішла вгору. Пляшка «Олейни» рафінованої 850 мл у середньому обійдеться у 104,66 грн проти 100,68 грн місяць тому, а «Щедрий Дар» — 100,66 грн проти 100,07 грн.

Скільки тепер коштують м'ясо та крупи

Курятина стабільно дорога: філе в середньому тримається на 231 грн за кілограм (у серпні — 229,26 грн), тушка — 114,25 грн проти 106,87 грн, а стегно подорожчало зі 134,82 до 152,33 грн за кг.

Свинина теж додала в ціні: грудинка зросла з 205,75 до 221,82 грн за кг, лопатка — з 222,67 до 229,24 грн, а ошийок — із 314,38 до 332,33 грн.

Серед круп найпомітніше підскочила гречка: кілограм у середньому коштує вже 80,95 грн проти 74,63 грн у серпні. Рис довгий додав до 67,66 грн за кг (було 59,74 грн), круглий — до 55,77 грн (було 54,71 грн). Пшеничне борошно «Хуторок» за кілограм подорожчало незначно — з 35,88 до 36,72 грн.

Ціни наведені як середня величина по мережах Auchan, Novus, Megamarket та Metro за даними індексу споживчих цін Мінфіну. У конкретному магазині вартість може відрізнятися залежно від регіональної націнки та акцій.

Також Politeka повідомляла, ціни на яйця, цукор і олію різко зросли.

Раніше Politeka повідомляла, супермаркети поставили нові ціни на гречку та соняшникову олію.