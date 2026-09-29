Початок опалювального сезону в Дніпропетровській області вже на порозі — регіон майже на 90% технічно готовий до запуску тепла, і комунальники завершують останні приготування.
Про готовність регіону до зими повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, підготовку до опалювального сезону тут розпочали ще в лютому, адже зима очікується непростою.
Що встигли зробити комунальники
Під час підготовки в області замінили та реконструювали майже 1,5 тисячі кілометрів тепломереж. Капітально відремонтували 19 котлів, ще 6 встановили нових. До запуску вже готова майже тисяча котелень.
Окремий акцент зробили на захисті об'єктів енергетики та водопостачання: на них встановлюють резервне живлення, блокові модульні котельні (БМК) та когенераційні установки.
Скільки нових потужностей додали
За 8 місяців в області ввели понад 120 МВт додаткових потужностей альтернативної генерації. Це зменшує залежність від централізованої подачі тепла та електроенергії.
Чого чекати мешканцям області
Початок опалювального сезону 2026 у Дніпропетровській області відбуватиметься поступово: точну дату запуску тепла в кожній громаді визначатимуть окремим розпорядженням залежно від погоди. Завдання, яке поставили керівникам на місцях, — забезпечити стабільне проходження сезону, щоб люди в будь-яких умовах лишалися з теплом, світлом і водою.
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