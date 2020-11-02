Оккупированные территории Донбасса являются "ментально больными", и им нужна "терапия"

Как передает Politeka, такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в программе "Рандеву с Яниной Соколовой".

Так, Резников назвал ОРДЛО "ментально больной территорией" и сравнил эти земли с опухолью в организме человека.

"Нам главное - не взять его обратно (оккупированный Донбасс, - ред.), как онкоопухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я - за терапию и полное восстановление нашего организма", - сказал он.

Резников также выразил убеждение в том, что российским Донбасс никогда не станет, а украинский Донбасс России не нужен, и они будут искать пути, как от него избавиться.

"Ни ментально, ни экономически (не нужен, - ред.). Никак он им не нужен. И как от него (оккупированного Донбасса, - ред.) избавиться, им тоже надо найти ответ на этот вопрос", - подчеркнул министр.

Он также подчеркнул, что в Украине каждый регион имеет свою региональную идентичность, и россиянам такая ментальность не нужна.

Также Резников призвал украинцев "не разграничивать" Донбасс.

Напомним, в "ДНР" придумали наказание для тех, кто не желает защищать "республику".

Как сообщала Politeka, в сети показали, что оккупанты сделали с транспортом в Луганске.

Также Politeka писала, что жительница ОРДЛО наелась "русского мира" и грезит об Украине.