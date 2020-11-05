Під шумок конституційної і політичної кризи влада знову готує розведення військ на Донбасі

Про це повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook політолог і блогер Андрій Смолій.

Він зазначає, що це розведення правильніше назвати - черговим відступом української армії зі своїх позицій. Поки всі зайняті обговоренням провалу "Слуг народу" на виборах на Банковій дали команду узгодити нове розведення військ на ТКГ.

За словами політолога, мова йде про чотири ділянки: Григорівка, Слов'яносербськ, Петрівка і Нижньотепле. Влада заявляє, що на чергове розведення погодилися, тому що ситуація в Станиці Луганській, Золотому і Петровському, де раніше відбулося розведення контрольована і спокійна, а, значить, можна рухатися таким же шляхом до миру і остаточного припинення вогню.

"Знову українців хочуть розвести, продати довгоочікуваний мир. Знову наші війська відводять з позицій, які наші воїни ЗСУ буквально вигризали у важких боях. Ситуація пояснюється тим, що у когось дуже пригорає і хтось дуже хоче знову спробувати побачити світ в очах російського диктатора Путіна. Хтось втрачає грунт під ногами від поразки на виборах і комусь дуже треба знову прогнутися під агресора", - зробив висновки політолог.

Нагадаємо, Україна готується до чергового розведення військ у чотирьох напрямках і відкриття двох пунктів пропуску на лінії розмежування до 10 листопада.

Станом на сьогодні вже визначено місця ще чотирьох пунктів можливого розведення сил і засобів, а також близько 19-ти нових локацій щодо можливого гуманітарного розмінування.

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