Якби партія "Слуга народу" правильно побудувала виборчу кампанію на місцевих виборах, президенту не довелося б кататися по країні і перевіряти будівництво доріг
Про це колишній глава офісу Президента Андрій Богдан розповів в інтерв'ю виданню "Українська правда". Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.
За його словами, тоді б все робили самі кандидати, доповідаючи главі держави, що не так.
"Я цього не говорив ніколи під час виборчої кампанії, але все-таки: що перевіряв президент?... Кількість самоскидів? Якість бетону? У чому сенс? Зв'язок президента з місцевою виборчою кампанією там? От якби кандидат у мери, кандидат до обласної ради, приїхав, і навіть з президентом теж – це була б передача рейтингу. Як би вони так перевіряли", – пояснив Богдан.
"Мене вже треба в дурку везти": Фреймут зробила відчайдушне зізнання про особисте життя після "Танців з зірками"
Син Корольової і Тарзана розкрив плащ, під яким не виявилося нічого: "Продовжує справу батька"
Коханка Тарзана проміняла стриптизера на улюбленця Собчак із "Дом-2", який спивається: "Рада та любов"
Розмальована Бабкіна померкла поруч із зухвалою Аллою Пугачовою в брюках: "Дві молодиці"
За його словами, ці поїздки були зайвими.
"Так можна ж просто у дворі офісу президента поставити "зеленку" і можна і види міняти, хоч Сан-Франциско ставити. Чого туди їхати? Літаки ганяти туди-сюди. У чому прикол?".
Аналізуючи провал "СН" на місцевих виборах, Богдан дав пояснення, чому на місцях залишилися практично всі ті ж градоначальники:
"Вони зарекомендували себе, у них там немає глобальних корупційних скандалів, вони відомі місцевим людям, які там живуть".
Він упевнений, що готуватися до виборів на місцях потрібно було не надсиланням з центру смотрящих, які вибирали кандидатів на місцях і їхали, а зовсім інакше.
"Треба було брати місцеві штаби і брати місцевого губернатора. Тому що в результатах місцевих виборів зацікавлений тільки губернатор, йому потім в цій області, з цією обласною радою і цим ОТГ працювати", – підкреслив Богдан.
Крах «Слуги народу» він назвав особистим провалом президента.
«На жаль, команда Володимира Олександровича і він сам не зрозуміли цього. І те, що робилося на місцевих виборах, це абсолютний його особистий провал. Він неправильно побудував систему координат виборчого штабу ».
Нагадаємо, Богдан розкрив подробиці про парі між Філатовим і Зеленським.
Як писала Politeka, Богдан накинувся на Зеленського, не підбираючи слів.
Також Politeka повідомляла, що Богдан різко вколов Зеленського.