У Києві не врахували особливості настроїв у регіонах

Якби партія "Слуга народу" правильно побудувала виборчу кампанію на місцевих виборах, президенту не довелося б кататися по країні і перевіряти будівництво доріг

Про це колишній глава офісу Президента Андрій Богдан розповів в інтерв'ю виданню "Українська правда". Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

За його словами, тоді б все робили самі кандидати, доповідаючи главі держави, що не так.

"Я цього не говорив ніколи під час виборчої кампанії, але все-таки: що перевіряв президент?... Кількість самоскидів? Якість бетону? У чому сенс? Зв'язок президента з місцевою виборчою кампанією там? От якби кандидат у мери, кандидат до обласної ради, приїхав, і навіть з президентом теж – це була б передача рейтингу. Як би вони так перевіряли", – пояснив Богдан.

За його словами, ці поїздки були зайвими.

"Так можна ж просто у дворі офісу президента поставити "зеленку" і можна і види міняти, хоч Сан-Франциско ставити. Чого туди їхати? Літаки ганяти туди-сюди. У чому прикол?".

Аналізуючи провал "СН" на місцевих виборах, Богдан дав пояснення, чому на місцях залишилися практично всі ті ж градоначальники:

"Вони зарекомендували себе, у них там немає глобальних корупційних скандалів, вони відомі місцевим людям, які там живуть".

Він упевнений, що готуватися до виборів на місцях потрібно було не надсиланням з центру смотрящих, які вибирали кандидатів на місцях і їхали, а зовсім інакше.

"Треба було брати місцеві штаби і брати місцевого губернатора. Тому що в результатах місцевих виборів зацікавлений тільки губернатор, йому потім в цій області, з цією обласною радою і цим ОТГ працювати", – підкреслив Богдан.

Крах «Слуги народу» він назвав особистим провалом президента.

«На жаль, команда Володимира Олександровича і він сам не зрозуміли цього. І те, що робилося на місцевих виборах, це абсолютний його особистий провал. Він неправильно побудував систему координат виборчого штабу ».

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