Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не підбирав слів, які лунали в сторону нардепа Миколи Тищенка

Причиною цього стало те, що Тищенко пропустив важливе голосування за держбюджет-2021.

Цей кричущий інцидент стався після того, як парламент не підтримав зміни до Бюджетного кодексу на наступний рік (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Після першої провальної спроби голосування спікер парламенту Дмитро Разумков покликав до себе в президію лідерів фракцій і груп. Там же був і Арахамія.

Після того в президію підійшов "Слуга народу" Тищенко і повідомив Разумкову, що не встиг проголосувати: "Діма, дві людини не встигли (проголосувати)".

Арахамія почув слова Тищенка і тут же знайшовся, що відповісти в матірній формі: "Не встигли, бл*дь. На роботу треба ходити, Коля. Де ти був?".

Нагадаємо, що це не єдиний скандал, який стався в кулуарах Кабміну сьогодні. Так, народний депутат Олександр Юрченко, який був виключений із фракції "Слуга народу" і раніше перебував під домашнім арештом, повернувся до роботи в Раді й вступив у перепалку з так само виключеним із СН Гео Леросом.

Під будівлею ВРУ між ним і колегою-парламентарем виник словесний конфлікт, який згодом переріс у бійку.

Нагадаємо, Тищенко публічно зганьбився з привітанням Усика.

Як повідомляла Politeka, Тищенко має намір вирішувати питання миру на Донбасі.

Також Politeka писала, що у ТКГ різко відповіли на чутки про включення в групу Тищенка.