Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у нього виявили коронавірус

Про це президент повідомив у Telegram. За словами Зеленського попри всі карантинні заходи він підхопив вірус і тепер буде на ізоляції у себе дома.

В свою чергу Офіс Президента повідомив Telegram про його стан.



"Немає в світі щасливчиків, для кого б COVID-19 не представляв загрози. Незважаючи на всі карантинні заходи, я теж отримав + результат. У мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, відчуваю себе добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID-19. І я теж це пройду. Все Буде добре!"- йдеться в повідомленні.

Офіс Президента уточнив, що Глава держави почувається добре і буде продовжувати виконувати свої обов'язки в дистанційному режимі на самоізоляції. У нього завжди будуть необхідні інструменти та обладнання для зв'язку.

Нагадаємо, що в червні-липні коронавірусом перехворіла дружина президента Олена Зеленська, для лікування їй потрібна була госпіталізація. У той же період коронавірус переніс син Зеленських.

Нагадаємо, що президент Української держави Володимир Зеленський терміновим чином скликав нараду РНБО щодо загрози нацбезпеці країни.

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.

Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.