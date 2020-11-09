Грузинская оппозиция организовала в столице массовую акцию протеста против подтасовок на парламентских выборах, в которых она винит правящую партию «Грузинская мечта»

Свой взгляд на происходящее высказал украинский видеоблогер Сергей Корнак.

Он сопоставил цифры: население Грузии – около трёх с половиной миллионов человек, а на акции протеста (которые проходят не только в Тбилиси, но и в других крупных городах страны) вышли 150 тысяч. Следовательно, оппозиция пользуется поддержкой огромной части населения.

Протестуя против фальсификации выборов, оппозиционные партии сообща отказались занимать места в парламенте, пока Центральная избирательная комиссия не будет отправлена в отставку в полном составе и не пройдут новые выборы – без подтасовок.

«Грузия наконец поняла, что русский мир дурит, манит, и ничего хорошего от него ждать нельзя», - отмечает Корнак.

Комментатор допускает, что эти события могут привезти к новой Революции роз – захвату и роспуску парламента и новым выборам. Сам Корнак считает такое решение проблемы правильным.

Он указал, что на грузинских митингах не присутствует полиция. Впрочем, в Грузии riot police отсутствует как таковая – есть лишь обычные правоохранители и спецназ. Поэтому Корнак полагает, что лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили не сможет применить против своих оппонентов полицейское насилие, а армия не пойдёт против народа.

Сергей Корнак сравнил между собой протесты против фальсификаций выборов в Грузии и в Беларуси. В первом случае люди настроены решительно, они понимают, что находятся в шаге от победы – и не уйдут с улиц, пока не добьются её. А белорусы протестуют лишь время от времени, по выходным, то есть делают именно то, что нужно власти.

«Я желаю Грузии стоять до конца, добиться результатов, выкинуть эту «русскую» власть из Грузии. Наконец-то вспомнить о своей чести, о своей грузинской гордости, о своём кавказском свободолюбии», - резюмировал обозреватель.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил об угрозе её исчезновения.

Летом сообщалось о столкновениях демонстрантов с полицией возле здания парламента в Тбилиси.