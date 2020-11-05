Блогер и политический обозреватель Сергей Корнак решил "открыть глаза" украинским гражданам на то, какими же якобы являются наши политики и что они делают на самом деле

По его словам, во главенстве украинского государства сидят одни грабители, которым абсолютно все равно на обычных людей.

Соответствующее видео Сергей Корнак опубликовал на своем канале в YouTube.

По словам достаточно эмоционального и беспринципного видеоблогера, на сегодняшний день по всему миру следят за тем, какими будут результаты выборов в Соединенных Штатах Америки. Блогер уточнил, что все замерли от ожидания, кто же выиграет выборы президента: Джо Байден или Дональд Трамп.

Но он уверен, что совершенно все равно, кто будет сидеть в главном кресле в Белом доме, ведь в Америке все делается согласно Конституции. Тем временем, в Украине якобы никто не соблюдает главный документ. Далее Корнак решил разъяснить, что же делает украинская власть и политики, в частности.

"Нами управляют воры и у*людки. И этим ворам все равно, как и что. Они рассказывают страшные истории, как Порошенко. Как тобой могут управлять, если тебя тупо покупают?", - заявил видеоблогер Сергей Корнак.

Кроме того, блогер грустно заявил, что все политики, которые сидят у власти, набивают полные карманы денег, ведь они все являются марионетками в руках олигархов.

"Все эти политики наши – это чистые черти, слушать всех противно. Все – популисты, ни одного нет нормального. Потому что каждый работает на какого-то олигарха. Это страшно, это жутко. Посмотрим, кого Бог нам пошлет, не мог же он так яро проклять Украину", - с огромной надеждой подытожил в конце известный эмоциональный Сергей Корнак.

Напомним, что блогер Сергей Корнак обратился к Михаилу Саакашвили и дал ему советы, как вернуть к себе доверие.

Как сообщала Politeka, видеоблогер Сергей Корнак прокомментировал митинг "евробляхеров", который прошел под Верховной Радой.

Также Politeka писала, что Сергей Корнак рассказал, изменилось ли что-то после выборов мэров, которые недавно состоялись в Украине.