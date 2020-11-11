Верховную Раду Украины нужно распустить, чтобы дать шанс другим людям попробовать свои силы в политике

Такое мнение высказал видеоблогер и предприниматель Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

Блогер проанализировал некоторые партии в украинском парламенте и работу Верховной Рады, в целом. Кроме того, он обратился к украинцам и попросил их проголосовать, поддерживают ли они парламент.

Сергей Корнак заявил, что сегодня в Верховной Раде существует явная конкуренция, которая, по его мнению, "приняла мерзостные обороты". Он рассказал о партии Юлии Тимошенко "Батьківщина", которая только говорит о том, что все в стране плохо, а также о партии Петра Порошенко "ЕС".

"Партия "ЕС" делает все, чтобы в стране ситуация ухудшилась. Партия "Батьківщина" только гавкает о том, что плохо, предлагая какие-то вещи, которые никто никогда не принимает, и к власти она никогда не приходит", - подчеркнул видеоблогер.

По его словам, некоторые политики постоянно "топят" за "русский мир", но Российская Федерация, сама по себе, не способна ничего сама производить. Корнак заявил, что эта страна может только экспортировать, но на самостоятельные действия якобы не способна.

Что касается Верховной Рады, так Корнак считает, что ее пора разогнать, поскольку там постоянно происходят какие-то стычки и ничего не решается для Украины.

"Левые люди, ничего для Украины не делают, собачатся, ругаются, бьются. Что будет, если будем избирать новую? Никто не знает, но и боятся этого не надо", - подчеркнул блогер.

Также он не обошел стороной и выборы, которые состоялись в Украине не так давно. По его мнению, подсчеты голосов на этих выборах - "просто мерзостные".

Напомним, что Сергей Корнак рассказал о том, что он думает о спикере парламента Дмитрии Разумкове.

Как сообщала Politeka, блогер Сергей Корнак рассказал о массовых протестах, которые прошли в Грузии недавно.

Также Politeka писала, что предприниматель Сергей Корнак раскрыл украинцам глаза на то, кем являются политики.