Леонід Кравчук зазначив, що противник на Донбасі не дотримується перемир'я, але при цьому у нього немає претензій до Росії

Зокрема, глава делегації України в ТКГ заявив в інтерв'ю Klymenko Time, що незважаючи на загибель військових ЗСУ на Донбасі, у нього немає претензій ні до Росії, ні до ОРДЛО.

Але в той же момент він упевнений, що не бачить у Росії реального бажання встановити мир на Донбасі.

"За останній час на Донбасі вбили двох солдатів і двох поранили. У мене немає претензій ні до Росії, ні до ОРДЛО. Вони відстоюють свою позицію, а ми – свою. Але є одна спільна позиція-припинити кровопролиття і встановити мир. А потім всі інші питання вирішувати поступово в інтересах народів, що живуть на непідконтрольних Україні територіях", – сказав дипломат.

Кравчук нагадав, що раніше представники Росії і ОРДЛО вимагали скасування постанови Про місцеві вибори, а зараз заговорили про "дорожню карту" для Донбасу.

"Цим я хочу підтвердити, що реального бажання встановити мир на Донбасі у Росії і ОРДЛО немає. У той час, як Україна готова до компромісу і обговорення. Ми не пред'являємо нікому попередніх умов", - додав він.



Нагадаємо, Кравчук розповів, що Україна, перш за все, хоче запропонувати закінчити війну на Донбасі на початку 2021 року, демілітаризувати ОРДЛО і провести там вибори 31 березня.

Нагадаємо, Кравчук нагадав США і Британії про невиконані обіцянки перед Україною.

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Як Politeka писала, що Кравчук пояснив, чому Мінські домовленості потрібно змінити.