У те, що росіяни будуть "миротворцями" в Карабасі, ще пару тижнів тому ніхто і повірити не міг

Введення російських миротворців у Нагірний Карабах може підштовхнути Росію до такого ж сценарію на Донбасі

Після підписання тристоронньої угоди між Вірменією, Росією і Туреччиною Путін знову став "миротворцем", а до чого призвели миротворчі місії Кремля в інших регіонах, відомо всім, пише у своєму телеграм-каналі журналіст Віталій Портников.

"У Придністров'ї російські "миротворці" вже майже три десятиліття не дають можливості відновити територіальну цілісність Молдови. В Абхазії і Південній Осетії російські "миротворці" влаштували війну з Грузією, після чого Росія визнала "незалежність" грузинських автономій", – нагадав він.

У Карабасі "миротворці" Путіна офіційно будуть п'ять років з автоматичним продовженням ще на такий же термін, якщо жодна з конфліктуючих сторін не вимагатиме прибрати їх. За фактом же вони будуть там стільки, скільки це буде вигідно РФ. Як правило, російський контингент йде тільки в тому випадку, якщо їх країна зазнає краху, як це було в Афганістані або в країнах Центральної Європи.

Тепер, якщо Азербайджан раптом вирішить звільнити решту Карабаху, то воювати йому доведеться не з Вірменією, а з Росією.

Україна ж повинна дуже уважно придивитися до ситуації на Кавказі, оскільки такий же варіант в майбутньому Кремль захоче нав'язати і по Донбасу.

""Прямі переговори" зі своїми маріонетками і російськими "миротворцями" на Донбасі. Або – нова війна і російські "миротворці". Важливо, щоб російська роль "покровителя" Донбасу була закріплена, і щоб Росія тримала Україну за горло – так, як вона зараз буде тримати Вірменію й Азербайджан", – пише Портников.

Скептикам, які запевняють, що цього ніколи не трапиться, він нагадав, що свого часу ніхто не вірив у подібний розвиток подій в Карабасі.

"У Кремлі вміють чекати і створювати потрібні ситуації", – підкреслив він.

Нагадаэмо, вірмени збунтувалися після капітуляції Пашиняна, тисячі людей штурмують уряд.

Як повідомляла Politeka, Зеленського закликали спостерігати за подіями у Вірменії.

Також Politeka писала, що американський генерал дав позначення миротворцям РФ, пригадавши Придністров'я й Осетію.