Введення російських миротворців у Нагірний Карабах може підштовхнути Росію до такого ж сценарію на Донбасі
Після підписання тристоронньої угоди між Вірменією, Росією і Туреччиною Путін знову став "миротворцем", а до чого призвели миротворчі місії Кремля в інших регіонах, відомо всім, пише у своєму телеграм-каналі журналіст Віталій Портников.
"У Придністров'ї російські "миротворці" вже майже три десятиліття не дають можливості відновити територіальну цілісність Молдови. В Абхазії і Південній Осетії російські "миротворці" влаштували війну з Грузією, після чого Росія визнала "незалежність" грузинських автономій", – нагадав він.
У Карабасі "миротворці" Путіна офіційно будуть п'ять років з автоматичним продовженням ще на такий же термін, якщо жодна з конфліктуючих сторін не вимагатиме прибрати їх. За фактом же вони будуть там стільки, скільки це буде вигідно РФ. Як правило, російський контингент йде тільки в тому випадку, якщо їх країна зазнає краху, як це було в Афганістані або в країнах Центральної Європи.
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Тепер, якщо Азербайджан раптом вирішить звільнити решту Карабаху, то воювати йому доведеться не з Вірменією, а з Росією.
Україна ж повинна дуже уважно придивитися до ситуації на Кавказі, оскільки такий же варіант в майбутньому Кремль захоче нав'язати і по Донбасу.
""Прямі переговори" зі своїми маріонетками і російськими "миротворцями" на Донбасі. Або – нова війна і російські "миротворці". Важливо, щоб російська роль "покровителя" Донбасу була закріплена, і щоб Росія тримала Україну за горло – так, як вона зараз буде тримати Вірменію й Азербайджан", – пише Портников.
Скептикам, які запевняють, що цього ніколи не трапиться, він нагадав, що свого часу ніхто не вірив у подібний розвиток подій в Карабасі.
"У Кремлі вміють чекати і створювати потрібні ситуації", – підкреслив він.
Нагадаэмо, вірмени збунтувалися після капітуляції Пашиняна, тисячі людей штурмують уряд.
Як повідомляла Politeka, Зеленського закликали спостерігати за подіями у Вірменії.
Також Politeka писала, що американський генерал дав позначення миротворцям РФ, пригадавши Придністров'я й Осетію.