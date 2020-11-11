В столице Армении Ереване не утихают массовые протесты из-за подписания Пашиняном совместного с Россией и Турцией заявления о прекращении огня

Тысячи жителей Еревана вышли на площадь Республики 10 ноября , после того, как появился текст совместного заявления премьер-министра Армении и президентов Азербайджана и России, в котором говорилось о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и его условиях, передает Politeka.net со ссылкой на информацию в СМИ.

Разъяренная толпа ворвалась в здание правительства, не встретив особого отпора от охраны, и разгромила зал заседаний и кабинет премьер-министра Никола Пашиняна.

Уже известно о том, что в результате протестных акций, которые продолжились в среду, 11 ноября, задержаны около 130 человек.

Сообщается, что 17 оппозиционных партий, которые выступают против трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху, требуют отозвать подпись Армении под документом, создать «Комитет спасения Родины», немедленной отставки Пашиняна и спасти «преданные правительством Армении» территории, которые отошли Азербайджану.

Перед протестующими выступили представители оборонного ведомства Армении и Генштаба, которые призывали воздержаться от действий, «способных подорвать основы государственности» и «построить сильную и боеспособную армию». Однако бунтарей это не успокоило.

Что касается Никола Пашиняна, то в течение прошлой ночи он трижды выходил в эфир в социальной сети Фейсбук с призывами к консолидации, однако где он сейчас находится – неизвестно. По его словам, он не покидал Ереван.

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