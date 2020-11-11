В то, что россияне будут "миротворцами" в Карабахе, еще пару недель назад никто и поверить не мог

Введение российских миротворцев в Нагорный Карабах может подтолкнуть Россию к такому же сценарию на Донбассе

После подписание трехстороннего соглашения между Арменией, Россией и Турцией Путин снова стал «миротворцем», а к чему привели миротворческие миссии Кремля в других регионах, известно всем, пишет в своем телеграмм-канале журналист Виталий Портников.

«В Приднестровье российские «миротворцы» уже почти три десятилетия не дают возможности восстановить территориальную целостность Молдовы. В Абхазии и Южной Осетии российские «миротворцы» устроили войну с Грузией, после чего Россия признала «независимость» грузинских автономий», – напомнил он.

В Карабахе «миротворцы» Путина официально будут пять лет с автоматическим продлением еще на такой же срок, если ни одна из конфликтующих сторон не потребует убрать их. По факту же они будут там столько, сколько это будет выгодно РФ. Как правило, российский контингент уходит только в том случае, если их страна терпит крах, как это было в Афганистане или в странах Центральной Европы.

Теперь, если Азербайджан вдруг решит освободить оставшуюся часть Карабаха, то воевать ему придется не с Арменией, а с Россией.

Украина же должна очень внимательно присмотреться к ситуации на Кавказе, поскольку такой же вариант в будущем Кремль захочет навязать и по Донбассу.

««Прямые переговоры» со своими марионетками и российскими «миротворцами» на Донбассе. Или - новая война и российские «миротворцы». Важно, чтобы российскую роль «покровителя» Донбасса было закреплено, и чтобы Россия держала Украину за горло - так, как она сейчас будет держать Армению и Азербайджан», – пишет Портников.

Скептикам, которые заверяют, что этого никогда не случится, он напомнил, что в свое время никто не верил в подобное развитие событий в Карабахе.

«В Кремле умеют ждать и создавать нужные ситуации», – подчеркнул он.

Напомним, армяне взбунтовались после капитуляции Пашиняна, тысячи людей штурмуют правительство.

Как сообщала Politeka, Зеленского призвали наблюдать за событиями в Армении.

Также Politeka писала, что американский генерал дал обозначение миротворцам РФ, припомнив Приднестровье и Осетию.