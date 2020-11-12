Деяким українцям жарт Андрія Богдана сподобався, але багато хто написав, що жартувати з хворобою нерозумно
Зокрема, колишній глава офісу президента Андрій Богдан своєрідно відреагував на інформацію про те, що спікер ВР Дмитро Разумков захворів на коронавірус. Він залишив їдкий коментар під постом Разумкова у Facebook.
"У вас там шо? Коронавирусне кубло?"- написав Андрій Богдан.
Його коментар викликав неоднозначну реакцію серед користувачів мережі - хтось зрозумів його гумор і посміявся разом з ним, а хтось розгромив Богдана за їдке висловлювання.
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Багато хто відзначили, що жартувати над хворобами інших людей неправильно, адже від них незастрахований ніхто і навіть сам Богдан цілком може підхопити коронавірус.
"Ніхто не застрахований, навіть такі герої як ти", "послухайте, ображена кинута тітка, хорош заздрити, а то бумеранг не в те місце влетить і без вазеліну", "ой як смішно! А ви вже з іншого не коронованого кубла Андрій?", "Слава Богу Богдан пішов. Неприємний, слизький, очі хитрі, занадто простий зовні для такої посади".
Інші користувачі мережі підтримали жарт, засипавши Богдана хвалебними коментарями, в яких хвалили його за почуття гумору.
"Один косяк всім курили, ось і заразилися", " Лайкнула коммент) ніколи б не подумала, що зроблю це)))!!! Супер тролінг !", "і тут у мене на медицину з'явилася надія", "вагітніти... так всім селом", "Масочки як показує досвід не діють", "це все Петро Олексійович, коли дізнався що захворів всім зустрічі призначив і максимально близько терся".
Нагадаємо, Богдан розкрив подробиці про парі між Філатовим і Зеленським.
Як писала Politeka, Богдан накинувся на Зеленського, не підбираючи слів.
Також Politeka повідомляла, що Богдан різко вколов Зеленського.