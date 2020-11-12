Карантин вихідного дня призведе до руйнування бізнесу, а також падіння експорту та імпорту

Лідер партії "Рідна країна" та український політик Микола Томенко в інтерв'ю "Politeka Online" розповів про те, що потрібно було робити уряду, замість того, щоб вводити карантин вихідного дня (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За його словами, Кабмін має скласти певний протокол з необхідними обмеженнями, яких повинні будуть дотримуватися всі в країні. Він вважає, що уряд не зможе забезпечити карантином вихідного дня всіх громадянам.

"Це абсурд, не потрібно закривати, а просто обмежити і сказати, що така-то кількість, а якщо ми побачили, що кількість така більше, то ми вас оштрафували або закрили. Немає в сільських школах можливості на високому рівні проводити дистанційне навчання", - зазначив український політик.

Тому він рекомендує розписати все за родом діяльності і кількістю людей, і дотримуватися цього. На його думку, необхідно скласти чіткі правила, яких будуть дотримуватися, причому, як громадяни нашої країни, так і вся влада.

"Потрібно карати всіх. У моєму будинку у мене захворіли люди на одному з поверхів і частина членів цих сімей, які захворіли, вони каже: "Ми ж не захворіли". Вони не просто ходять, вони без масок ходять. Я ж не буду йти битися до них і розповідати", - підкреслив Микола Томенко.

Український політик вважає, що якщо люди захворіли, їм потрібно дотримуватися певних обмежень. Він також упевнений, що на сьогоднішній день потрібно контролювати приписи, ніж затвердити жорсткі приписи, які ніхто виконувати не збирається.

Нагадаємо, що український політик Микола Томенко прокоментував рішення Володимира Зеленського звільнити суддів КСУ.

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