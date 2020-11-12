Володимир Зеленський прямо з лікарні розповів про своє самопочуття і про те, як протікає його хвороба

Нещодавно стало відомо, що президент України заразився китайським вірусом. Відразу після отримання позитивного тесту він пішов на самоізоляцію і повідомив, що відчуває себе нормально, проте пізніше стало відомо, що його і голову Офісу Президента Андрія Єрмака поклали в ізольовані палати лікарні «Феофанія».

Увечері 12 листопада Зеленський записав відеозвернення до українців, яке з'явилося на його сторінці в Фейсбук.

Так, президент підкреслив, що продовжує відчувати себе добре.

"Відчуваю я себе досить добре. Спасибі, до речі, думаю велика заслуга це саме Ваша підтримка...третій день я перебуваю на самоізоляції. Але я не самоізолювався від роботи і працюю дистанційно. Органи влади, вважаю, працюють у нормальному режимі. У мене в ці дні проходять наради, важливі телефонні розмови", - розповів Зеленський.

Відзначимо, що в палаті у Феофанії для президента обладнаний спеціальний кабінет, в якому він може проводити наради. Для цього встановлено спецзв'язок. Відомо, що зараз у президента і голови офісу Президента стандартний графік роботи. Єдиним обмеженням для них стала ізоляція. Нагадаємо, що в обох політиків китайський вірус був підтверджений 9 листопада.

Додамо, що вартість перебування в палаті державної київської лікарні "Феофанія" для хворих коронавірусною інфекцією становить мінімум 7800 гривень на добу. Ця сума не по кишені дуже багатьом українцям.

Нагадаємо, українцям показали, в яких умовах лікується Зеленський, кадри: "А обіцяв у звичайній лікарні".

Як повідомляла Politeka, Зеленського екстрено госпіталізували, що відомо про стан президента: "У палаті встановлена...".

Також Politeka писала, що Зеленського, який підхопив вірус, закликали пройти лікування зі звичайними українцями: "Подивіться в очі вмираючих".