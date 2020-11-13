"Все до того йде"

Олександр Лукашенко, який оголосив себе президентом Білорусі, різко розкритикував Володимира Зеленського через позицію щодо виборів у його країні

У той час як у Білорусі вже котрий місяць не стихають протести проти чинної влади, а легітимність Лукашенка не визнається в Європі та низці інших країн світу, блоруський політик продовжує виступати зі скандальними заявами, час від часу згадуючи в них і Україну. Фрагмент його нового інтерв'ю з'явився на сторінці "Пул першого" в Фейсбук.

Так, Лукашенко прокоментував позицію президента України Володимира Зеленського, який фактично відмовився визнавати його чинним головою держави, пообіцявши звертатися до Лукашенка тільки по імені, без зазначення посади.

"Володі Зеленському треба зараз побоюватися, щоб його хтось не назвав просто Зеленським, а не президентом. По-моєму, все до того йде", - обурився Лукашенко.

Він також додав, що український президент втратив довіру свого народу, про що свідчить його рейтинг.

Лукашенко також прокоментував той факт, що Україна підтримала західні санкції проти його чиновників.

"Всі ці виляння президента Зеленського - це ганебні підвякування Євросоюзу та Америці. От не ввели б вони санкції проти нас - і Володя Зеленський на це б не пішов", - заявив політик.

Таку позицію українського уряду він назвав "негідною".

Відзначимо, що зараз Володимир Зеленський знаходиться в лікарні після позитивного тесту на китайський вірус. При цьому він розповідав, що відчуває себе нормально.

Нагадаємо, Лукашенко віддав фатальний наказ: "З сьогоднішнього ми дня в полон нікого не беремо".

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