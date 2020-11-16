Кабмін вдався до неоднозначних рішень, які ставлять багатьох громадян у безвихідне становище

Про це на засіданні Погоджувальної ради повідомила віце-спікер парламенту Олена Кондратюк, яка замінює Дмитра Разумкова.

Вона також заявила, що карантин вихідного дня - це повна нісенітниця, як з точки зору економічної ситуації, так і з точки зору медичної ситуації і вважає, що такі дії абсолютно нецільові (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Кондратюк підкреслила, що карантин вихідного дня ввели без консультацій з Радою та громадянами, а вибірковий локдаун не має наукового підтвердження.

"Карантин вихідного дня - це повна і неефективна дурниця, як з точки зору медичної, так і з точки зору економічної ситуації. Потрібно було спочатку порадитися з лікарями і Радою, а потім приймати такі рішення", - заявила вона.

Вона додала, що такі рішення вбивають бізнес, але зараз саме час його підтримати.

"Не може бути таких державних рішень, які створюють преференції, але знищують малий і середній бізнес. Ми, навпаки, повинні підтримувати тих, хто працює і підприємництвом заробляє гроші, оплачує податки і забезпечує власні сім'ї", — сказала вона.

Також вона додала, що керівники депутатських фракцій у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про скасування рішення Кабінету Міністрів України Про введення карантину вихідного дня. Схоже почався бунт з усіх боків.

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