Володимир Зеленський продовжує лікування від коронавірусу в лікарні "Феофанія"
Прес-секретар глави держави Юлія Мендель у коментарі "Укрінформу" розповіла про сьогоднішній стан президента України.
Вона також поінформувала, як себе почуває керівник офісу президента Андрій Єрмак. Їх стан в останні дні різко змінився.
За її словами, президент Володимир Зеленський почуває себе краще і продовжує працювати, а керівник офісу президента Андрій Єрмак також одужує.
На рідкісному фото Пугачової з братом і батьками знайшли копію її дочки Лізи: "Боже мій...."
ПриватБанк блокує гроші українців після поповнення рахунку, деталі НП: "Карта буде затримана..."
Україна приголомшена кончиною скандальної зірки Х-Фактор: "Повірити не можу, що ти пішов так рано"
Розлучення Христини Орбакайте з чоловіком, з'явилися фото, які все пояснюють, і реакція Галкіна: "Дитина щаслива"
"Здоров'я президента Володимира Зеленського поліпшується з кожним днем. Вже немає кашлю, він тримається бадьоро і продовжує працювати", - уточнила вона.
Наприклад, Зеленський проводить селекторні наради і робить міжнародні телефонні дзвінки. Вона уточнила, що на цьому тижні заплановані події за участю президента в онлайн-режимі.
Нагадаємо, що президента України Володимира Зеленського і главу ОПУ Андрія Єрмака розмістили в ізольовані палати лікарні "Феофанія", звідки вони можуть вести роботу та спілкуватися в телефонному режимі з українськими нардепами.
Американські та європейські політики приєдналися до побажань здоров'я президенту України Володимиру Зеленському через його захворювання коронавірусом.
Нагадаємо, українцям показали, в яких умовах лікується Зеленський, кадри
Раніше Politeka писала, що Зеленського екстрено госпіталізували, що відомо про стан президента
Також Politeka повідомляла все, що відомо про хворобу Зеленського, хто ще заразився і де будуть лікувати.