Володимир Зеленський продовжує лікування від коронавірусу в лікарні "Феофанія"

Прес-секретар глави держави Юлія Мендель у коментарі "Укрінформу" розповіла про сьогоднішній стан президента України.

Вона також поінформувала, як себе почуває керівник офісу президента Андрій Єрмак. Їх стан в останні дні різко змінився.

За її словами, президент Володимир Зеленський почуває себе краще і продовжує працювати, а керівник офісу президента Андрій Єрмак також одужує.

"Здоров'я президента Володимира Зеленського поліпшується з кожним днем. Вже немає кашлю, він тримається бадьоро і продовжує працювати", - уточнила вона.

Наприклад, Зеленський проводить селекторні наради і робить міжнародні телефонні дзвінки. Вона уточнила, що на цьому тижні заплановані події за участю президента в онлайн-режимі.

Нагадаємо, що президента України Володимира Зеленського і главу ОПУ Андрія Єрмака розмістили в ізольовані палати лікарні "Феофанія", звідки вони можуть вести роботу та спілкуватися в телефонному режимі з українськими нардепами.

Американські та європейські політики приєдналися до побажань здоров'я президенту України Володимиру Зеленському через його захворювання коронавірусом.

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