Знову стало видно, хто друзі України, а хто ні!

Третій комітет Генасамблеї ООН з соціальних і гуманітарних питань у Нью-Йорку ухвалив українську резолюцію, яка засуджує порушення прав людини в окупованому Криму

Співавторами проекту резолюції виступили США, Великобританія, Франція, Латвія, Литва, Естонія, Грузія, Німеччина і ряд інших країн, пише на своїй сторінці у Фейсбуці екс-нардеп Борислав Береза.

Він підкреслив, що резолюцію підтримали 63 країни, 85 утрималися, а 22 виступили проти.

Традиційно на бік України стали Австралія, Німеччина, Грузія, Канада, Ізраїль, Італія, Польща, Туреччина, Франція, Естонія та інші партнери.

А ось серед тих, хто голосував проти, держави, які траіційно є прихильниками Росії, причому чотири з них – країни колишнього СНД: Вірменія, Білорусь, Казахстан і Киргизстан. Також у цій компанії Куба, Сирія, Судан, Іран та ін.

Екс-парламентарій звернув увагу на дивну поведінку Азербайджану.

"Азербайджан вирішив цього разу "проголосувати ногами". Так зазвичай називається голосування, коли, щоб не віддавати голос за одну зі сторін, виходять із залу в момент голосування і потім дипломатично кажуть, що просто не встигли проголосувати. Хоча все може бути", - написав він.

Що стосується власне резолюції, то вона засуджує анексію і тимчасову окупацію півострова Крим Російською Федерацією. У документі згадується про примусове нав'язування російського громадянства, незаконні виборчі кампанії і голосування, дискримінацію українців, кримських татар і представників інших етнічних груп, які живуть на півострові.

Резолюція закликає РФ припинити переслідування призовників за ухилення від служби в російській армії, засуджує викрадення людей і констатує тортури людей ФСБ.

У документі йдеться про незаконність встановлення російської юриспруденції та адміністрації в Криму, а також прописано вимогу негайного виконання всіх міжнародно-правових зобов'язань в частині поваги законів, що діяли в Криму до окупації.

"Для цивілізованого світу Крим – це Україна. А Росія – це країна-агресор. І резолюція ООН в черговий раз це підтвердила", – підкреслив Береза.

За словами першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарової, це попереднє сигнальне голосування перед розглядом проекту резолюції в Генасамблеї ООН, який відбудеться в грудні 2020 року.

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