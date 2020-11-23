Стало відомо про стан українського лідера Володимира Зеленського, хворого на китайський вірус

Як передає Politeka.net, гарант зробив термінову заяву, опублікувавши відповідні кадри в мережі (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

За словами Зеленського, лікування пройшло успішно, і черговий тест на китайський вірус виявився негативним. Таким чином, додав президент, він повертається до роботи в звичайному режимі.

Крім того, голова держави звернувся до українців, нагадавши про важливість карантинних правил і обмежень.

"У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус. Ми повинні розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов'язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Все це вкрай важливо, і все це разом дає нам надію. Так чи інакше, відсьогодні я вже на роботі. День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу в звичайному режимі".

Про зараження Зеленського стало відомо 9 листопада. Спочатку президент перебував на ізоляції вдома, продовжуючи керувати країною. Через кілька днів, 12 листопада, гаранта перевели в лікарню "Феофанія". Разом з ним у цьому медзакладі опинився й голова офісу Президента Андрій Єрмак, у якого також підтвердився китайський вірус.

За словами радника Єрмака Михайла Подоляка, перші особи держави перебували в окремих палатах.

Він же додав, що в лікарні є спеціальний обладнаний кабінет, в якому Зеленський проводив селекторні наради. І президент, і голова ОП працювали за стандартним графіком.

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