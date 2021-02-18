Правління Горбачова призвело Радянський Союз до краху. Так в ефірі програми «Культ особистості» Руслана Бізяєва заявив історик і політолог Кость Бондаренко, а також розповів про зовнішнє сприйняття розвалу СРСР
«З точки зору США, СРСР був єдиною деякою спільністю. Були радянологи, які радили з точки зору саме Радянського Союзу, як якоїсь даності, з якою треба мати справу, в якому був єдиний центр Москва, в якому була велика кількість ядерного озброєння, в якому були процеси незрозумілі, незрозумілі регіональні лідери», - каже історик .
Він каже, що радянологи бачили Горбачова, його оточення, перших секретарів ЦК союзних республік, але вважали їх просто намісниками і не бачили дійсно тих процесів, які відбувалися на місцях.
«З одного боку вони хотіли максимально послабити СРСР, з іншого боку - вони не хотіли його розпаду. У 1992 році, коли Єльцин з Бушем підписали нью-йоркську угоду, якою поставили крапку в холодній війні, ця угода стала актом капітуляції Росії в холодній війні, фактично на той час мова про розпад Союзу не йшла», - заявляє Бондаренко.
Він пояснює, що якщо в Першій і Другій світовій війні розпад Німеччини, Австро-Угорщини був кінцевою метою переможців, то в 1989-1990 роках розпад СРСР не був самоціллю - він повинен був просто показати іншу якість, повинен був бути перетворений.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Кароль розкрила секрет про вагітність і Дана Балана: "Якесь диво, а не ...»
Покалічений Позитив з закривавленим обличчям налякав своїм виглядом: "Льоха, ти що, знову..."
Обірвалося життя легендарного українського співака, деталі трагедії: "Це величезна втрата!"
Нова напасть обрушилася на харків'ян, і це не вірус: "за минулу добу надійшло..."
«Розвал Союзу став певною мірою несподіванкою і для Буша, і для Тетчер, і для інших», - каже історик.