Правління Горбачова призвело Радянський Союз до краху. Так в ефірі програми «Культ особистості» Руслана Бізяєва заявив історик і політолог Кость Бондаренко, а також розповів про зовнішнє сприйняття розвалу СРСР

«З точки зору США, СРСР був єдиною деякою спільністю. Були радянологи, які радили з точки зору саме Радянського Союзу, як якоїсь даності, з якою треба мати справу, в якому був єдиний центр Москва, в якому була велика кількість ядерного озброєння, в якому були процеси незрозумілі, незрозумілі регіональні лідери», - каже історик .

Він каже, що радянологи бачили Горбачова, його оточення, перших секретарів ЦК союзних республік, але вважали їх просто намісниками і не бачили дійсно тих процесів, які відбувалися на місцях.

«З одного боку вони хотіли максимально послабити СРСР, з іншого боку - вони не хотіли його розпаду. У 1992 році, коли Єльцин з Бушем підписали нью-йоркську угоду, якою поставили крапку в холодній війні, ця угода стала актом капітуляції Росії в холодній війні, фактично на той час мова про розпад Союзу не йшла», - заявляє Бондаренко.

«Розвал Союзу став певною мірою несподіванкою і для Буша, і для Тетчер, і для інших», - каже історик.