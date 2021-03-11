Заходи, введені владою в 2020 році проти епідемії коронавируса, викликали в суспільстві спалаху невдоволення - як і в багатьох інших країнах. Така ж реакція послідувала і за підвищенням комунальних тарифів. Чи може опозиційна політична сила не тільки користуватися цими протестами, а й координувати їх?

Свою думку з цього приводу в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює політолог, історик, керівник фонду «Українська політика» Кость Бондаренко.

«Тарифні протести у нас занадто анемічні і абсолютно невиразні. Наприклад, тарифними протестами нас лякали і в цьому лютому, але гора народила мишу. Ми бачимо, що акції ФОПів фактично ні до чого не призвели», - зазначає гість програми.

Якщо ж розглядати можливий зв'язок між протестами і фігурою екс-президента Петра Порошенка, то його поведінка останнім часом, як вважає Бондаренко, стало вкрай нервовим. Справа не тільки в покупці «Прямого» - колишній глава держави взагалі може за тиждень зробити три вчинку, які не вписуються в єдину логіку.

«Я думаю, Порошенко налякало те, що його справа може розглядатися на Раді національної безпеки і оборони. Тому в середу він обіцяє виступити на захист Сергія Стерненко, в четвер публікуються докази, що він схвалив продаж електроенергії до Криму, в п'ятницю про «справу Порошенко» забувають - і в суботу його люди не виходять на Банкову», - говорить політолог.

Раніше, як повідомляє Politeka, Кость Бондаренко висловив свою думку про Партію Регіонів .