Меры, введённые властью в 2020 году против эпидемии коронавируса, вызвали в обществе вспышки недовольства – как и во многих других странах. Такая же реакция последовала и за повышением коммунальных тарифов. Может ли оппозиционная политическая сила не только пользоваться этими протестами, но и координировать их?

Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог, историк, руководитель фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

«Тарифные протесты у нас слишком анемичные и абсолютно невыразительные. Например, тарифными протестами нас пугали и в этом феврале, но гора родила мышь. Мы видим, что акции ФОПов фактически ни к чему не привели», - отмечает гость программы.

Если же рассматривать возможную связь между протестами и фигурой экс-президента Петра Порошенко, то его поведение в последнее время, как считает Бондаренко, стало крайне нервозным. Дело не только в покупке «Прямого» - бывший глава государства вообще может за неделю совершить три поступка, которые не вписываются в единую логику.

«Я думаю, Порошенко напугало то, что его дело может рассматриваться на Совете национальной безопасности и обороны. Поэтому в среду он обещает выступить в защиту Сергея Стерненко, в четверг публикуются доказательства, что он одобрил продажу электроэнергии в Крым, в пятницу о «деле Порошенко» забывают – и в субботу его люди не выходят на Банковую», - говорит политолог.

Ранее, как сообщает Politeka, Кость Бондаренко высказал своё суждение о Партии Регионов .