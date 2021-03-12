Український дипломат і громадський діяч Вадим Трюхан у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» заявив, що у Росії немає жодних важелів впливу, окрім сили.

«Можливо, вони могли би встановити якісь жорсткі санкції щодо України. Перекрити поставки… На це розуму не вистачає, тому що разом з тим хочеться торгувати, наживатися на Україні. І великий бізнес, який оточує Путіна і весь йому підконтрольний, йому цього не дає зробити. А пограти в війнушку – запросто. Тому ситуація дуже непроста. І чим вона завершиться, не зрозуміло», - каже експерт.

Він переконаний, що Україні не варто вбивати своїх олігархів. Навпаки, їм треба допомагати.

«Але їх треба поставити в законодавчі рамки. Такі законодавчі рамки, які би: перше – позбавили їх впливу чи контролю над ЗМІ – це ключове, тому що вони мають величезний вплив на державу, на суспільну думку. І друге – позбавити їх впливу і взагалі можливості будь-якої роботи з політичними партіями», - заявив Трюхан.

Дипломат також розповів, що минулого тижня був на Харківщині, де помітив велику кількість агітаційної реклами «антиукраїнської партії».

«Заїжджаєш в область – уся вона утикана білбордами з красивими сяючими обличчями представників жорстко антиукраїнської партії. Хіба це може бути? Де правоохоронці, куди вони дивляться? Якщо люди, які намальовані на цих красивих білбордах, займаються антиукраїнською пропагандою, піддають сумніву можливість України мати свою державність… Вони переконують з білбордів, які вони гарні, які вони красиві. Не можна цього допускати.

І мені здається, що це теж завдання РНБО – подивитися на цю ситуацію, проаналізувати, зобов’язати уряд розробити відповідні законопроекти, подати в парламент і прийняти їх», - сказав він.

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