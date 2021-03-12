Украинский дипломат и общественный деятель Вадим Трюхан в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что у России нет никаких рычагов влияния, кроме силы.

«Возможно, они могли бы установить какие-то жесткие санкции в отношении Украины. Перекрыть поставки... На это ума не хватает, потому что вместе с тем хочется торговать, наживаться на Украине. И большой бизнес, который окружает Путина и весь ему подконтролен, ему этого не дает сделать. А поиграть в войнушку – запросто. Поэтому ситуация очень сложная. И чем она завершится, не понятно», - говорит эксперт.

Он убежден, что Украине не стоит убивать своих олигархов. Наоборот, им надо помогать.

«Но надо поставить в законодательные рамки. Такие законодательные рамки, которые бы: первое – лишили их влияния или контроля над СМИ – это ключевое, потому что они имеют огромное влияние на государство, на общественное мнение. И второе – лишить их влияния и вообще возможности любой работы с политическими партиями», - заявил Трюхан.

Дипломат также рассказал, что на прошлой неделе был на Харьковщине, где заметил большое количество агитационной рекламы «антиукраинской партии».

«Заезжаешь в область – вся она утыкана билбордами с красивыми сияющими лицами представителей жестко антиукраинской партии. Разве это может быть? Где правоохранители, куда они смотрят? Если люди, которые нарисованы на этих красивых билбордах, занимаются антиукраинской пропагандой, подвергают сомнению возможность Украины иметь свою государственность... Они убеждают с билбордов, какие они хорошие, какие они красивые. Нельзя этого допускать.

И мне кажется, что это тоже задача СНБО – посмотреть на эту ситуацию, проанализировать, обязать правительство разработать соответствующие законопроекты, подать в парламент и принять их», - сказал он.

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