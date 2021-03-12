Політолог Тарас Загородній у своєму відеоблозі на Youtube поділився своїми думками щодо нового мирного плану Донбасу.

За його словами, концепція мирного плану зовсім незрозуміла. Є ймовірний план Б, який не спрацює без плану А. Це все через те, що Росія протидіє будь-яким переговорам та виконанням забов’язань.

«Для цього, звичайно, потрібно було півтора року «протаскаться» по переговорам і це зрозуміти», - розповів Загородній.

Політолог говорить, що процес переговорів досі на тому ж самому місці. Умови угоди, яка була підписана 5 років тому, не виконані РФ. Це виконати нереально, адже Україна хоче отримати контроль над кордоном, потім провести вибори, а далі вже виконання політичної частини.

«Росія дотримується Мінських угод і вимагає, щоб вони виконувалися з точністю як вони написані. Тут питання в тому, або нам подобаються Мінські угоди і ми дотримуємось їх, або нам не подобається і ми вимагаємо їх перепідписання. Тому, судячи з усього, ми знову в глухому куті. Чому такі різкі рухи починаються? Я це більше пов'язую з тим, що існує тиск з боку наших американських партнерів», - резюмував Загородній.

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