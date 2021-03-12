Убийство Евгения Щербаня, известного политика и донецкого предпринимателя, было едва ли не самой резонансной трагедией 1990-х годов. Недавний фильм «Наследник» от «Громадского», в котором, кстати, задействован старший сын Щербаня по имени Евгений, спровоцировал новое обсуждение этого преступления почти через четверть века.

Брат Евгения, Руслан, считает несправедливой ситуацию, что отцовское наследство достался только одному сыну. Эту ситуацию в программе «Что дальше» на канале «Знай24» прокомментировал адвокат Геннадий Москаль, ссылаясь на наследственное право.

Прежде всего Геннадий Москаль указывает на недостоверность изображения, которое подают телеканалы «Громадское» и «24 канал»: мол, у них на фоне событий выступают фабрики, заводы и пароходы, а это не соответствует действительности. «Все фирмы покойного Щербаня были купи-продай, купи-продай, купи и еще раз продай», - объясняет он.

Адвокат отмечает, что покойный Евгений Щербань имеет трех сыновей, а вопрос, почему же два других забыты, остается открытым.

Хотя уже и прошло достаточно времени с выхода фильма «Наследник», больше 4 месяцев, ни одно уголовное производство по этому делу не началось. «Нет уголовных дел в Национальной полиции, в НАБУ, в Государственном бюро расследований, СБУ... Нету дел ни в хозяйственных судах, ни в административных, ни в рамках гражданского или уголовного судопроизводства», - комментирует он.

Тем не менее, напоследок Москаль говорит, что подал уже 2 иска на телеканалы «Общественное» и «24 канал».

Напоминаем, Москаль назвал имя заказчика Евгения Щербаня .