Про проблеми української журналістики в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розповіла головний редактор і засновник порталу «Известия в Украине» Яніна Соколовська.
Редакторка вважає, що нашій країні необхідна професійна журналістика. Наразі ЗМІ дуже часто використовують поняття «дезінформація» і «фейк» в абсолютно різних тематиках. Ці поняття тотожні, в них немає різниці.
«Що повинен робити професійний журналіст, наприклад, в ситуації на Донбасі? Він повинен опитати й одних, і інших, зустрітися з центристською структурою - ОБСЄ», - розповідає вона.
Соколовська каже, що, якщо мова йде про конфлікт на Донбасі, то там з обох сторін поля бою є військові. Неупереджену інформацію неможливо знайти, бо її немає. Обидві сторони говорять різні речі: наша - про загибель людей, а інша - про вбивства. Зазвичай, обстрілюють вночі. Місія ОБСЄ в такий час вже не працює.
«Все це, безумовно, трагедія, і тут ми правди не дошукаємося. Де правда, а де істина? Правда у кожного своя, а істину ніхто не може знайти. Ось в чому біда», - говорить журналістка.
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