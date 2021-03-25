Чи є способи закінчити війну з Росією перемогою України і які взагалі перспективи розвитку подій на Донбасі?

Футуролог Олексій Толкачов відповів на ці питання у програмі «Що далі» на каналі «Знай24» .

На його думку, рано говорити про перемогу України на полі бою, рано думати про повернення захоплених територій держави. Натомість Толкачов пропонує рухатися в іншому напрямку.

«Перш, ніж повертати територію, ми повинні виграти інформаційну, психологічну та світоглядну війну з Росією», - каже він. Передусім йдеться про деморалізацію самих росіян: поширити серед них зневіру та небажання взагалі продовжувати війну, а факт збройної агресії Росії перетворити на аргумент проти правління її президента. У такому разі імперія буде ліквідована.

«Необхідно створити такі геополітичні умови, за яких Росія втече сама», - стверджує він. Це, мовляв, і має бути метою. У такому разі, переконаний Толкачов, Росія закінчить війну на Донбасі першою.

Принагідно футуролог ділиться своїми враженнями від ситуації, яка склалася навколо Гіркіна: його вигнання зі Слов’янська та повернення до Донецька. Він зазначає, що різниця між масштабом бойових дій у Слов’янську та в Донецьку колосальна.

Нагадуємо, Толкачов розповів про українські інновації у сфері безпілотних літальних апаратів .