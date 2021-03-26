Логіка підказує: якщо людина доручає комусь свою охорону, то тим самим надає йому величезну інформацію про себе, нехай навіть крім власної волі. В Україні за безпеку вищих осіб держави відповідає Управління державної охорони. Чи є тут можливість для зловживань?
Ситуацію в програмі Михайла Чаплиги «Скажи-ка, дядя» коментує народний депутат України, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Ковальов.
«Навіть спікер Верховної Ради Дмитро Разумков виявив у себе співробітника, який стежив за ним. Про це йшлося у відкритому джерелі, якщо не помиляюся, в «Українській правді». Стежать за членами Кабінету міністрів, за деякими видатними політичними діячами», - каже Ковальов.
За його словами, ведеться спостереження і за громадськими діячами, і за працівниками Офісу президента. Політик наполягає, що стеження ведеться за всіма, хто знаходиться в полі досяжності УДО, тобто за всіма, кого воно охороняє.
«Раз вони охороняють перших осіб держави, починаючи від президента і закінчуючи керівництвом Нацбанку та судів, то інформація знімається з усіх усюд - і, за логікою, кудись стікається», - впевнений Олександр Ковальов.
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