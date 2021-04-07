Перша спроба створити зону вільної торгівлі між ЄС і США зазнала поразки. У цьому Барак Обама звинуватив лідерів ЄС, що зашореність європейських політиків помножена на європейську бюрократію поставила хрест на цікавій і правильній ідеї. Це була перша економічна тріщина в колективному Заході. Про це розповів Кость Бондаренко, український політолог і історик в програмі українського політолога Руслана Бізяєва «Культ особистості» на Youtube.

«Пізніше Барак Обама тільки поглибив цю тріщину, а ще більше вона посилилася при Дональді Трампі, а сьогодні адміністрація США намагається її якимось чином залатати, але безуспішно. Що стосується тих подій, які відбувалися в 2007-2008 роках, саме у 2007 році вперше в Європі почали говорити про необхідність створення власної Європейської системи колективної безпеки на заміну НАТО», - сказав політолог.

Бондаренко розповів, що багато європейських лідерів почали говорити, що НАТО застаріло, той же колишній президент Франції Ніколя Саркозі говорив про це. Джордж Буш молодший, колишній президент Америки, сказав про те, що чи не час нам перетворити НАТО з військово-політичного союзу в енергетичний союз.

«Саме у 2007 році прем'єр-міністр Іспанії Сапатеро вперше заявив, що нам необхідно створити свою систему колективної оборони, яка пізніше знайшла обриси гіпотетичного блоку PESCO (Постійне структуроване співробітництво з питань безпеки і оборони, - ред.), яке зараз дуже активно створюється і обговорюється. Першою з українських політиків Юлія Тимошенко сказала, що Україна повинна стати членом PESCO – єдиного європейського оборонного союзу», - резюмував Бондаренко.

Нагадуємо, Politeka повідомляла, що у Росії завжди вважали, що газ – це бізнес президентів.

Також раніше, Politeka писала зі слів Бондаренко, як формувався парламент в 2007 році.