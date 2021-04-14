Багато років Україна потопає в корупції. Це не дає нормально розвиватися країні і впливає на всі аспекти життя громадян.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен у програмі «Суб'єктивно з Янікою Мерило» розповів про деталі і принципи крадіння чиновниками.

«Якби у нас працювала система правосуддя, і була б невідворотність від покарання за те, що ти вкрав: неважливо зараз вкрав або 10 років тому – сядеш. Тоді, дуже багато б 100 разів подумали, чи йти їм взагалі у політику. Нульова декларація теж не вирішить це питання. Тут треба дивитися за чиновниками, які вже йдуть з політики. Вони ж можуть вести себе «пристойно», а потім, коли вони йдуть, з'являються готелі, нерухомість на шалені гроші і офшори. За ними треба дивитися постійно, не тільки, коли вони знаходяться при владі», - зазначив Тизенгаузен.

На думку політтехнолога, за чиновниками треба ретельніше стежити вже після закінчення служби. Саме тоді, коли нібито за ними ніхто вже не дивиться, вони починають задовольняти свої «апетити». Також він додав, що наш менталітет полягає в тому, щоб щось вкрасти і віднести собі додому з будь-якого підприємства, це не просто у межах норми, це – похвально.

«У нас «забрати у держави» в крові, на жаль, у багатьох, але не у всіх. І тому ми крізь пальці дивимося на те, що крадуть чиновники – все одно не сядуть. А ось якщо зовсім нахабно краде, то тоді – так, покарати його. Потрібні якісь «показові страти». В принципі в цьому і феномен нашого РНБО. РНБО – це такий аналог економічної «страти». У нас люди люблять, коли багатих прилюдно «страчують», це наш національний «атракціон»», - підкреслив Тизенгаузен.

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