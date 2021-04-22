Политолог, юрист, военный эксперт Александр Мусиенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, как закончить войну на востоке Украины.

«Я думаю, что это возможно закончить одним решением президента Российской Федерации. И это возможно закончить за одну неделю, если будет решение такое в Кремле. Потому что ключ к решению этого вопроса и окончанию войны – там. И к этому надо идти разными инструментами: давлением, санкциями, дипломатией, политикой… Но к тому, чтобы такое решение было принято в Кремле, надо идти», - говорит эксперт.

Он отметил, что к решению вопроса войны надо подходить комплексно.

«С одной стороны ведь Украине каких-то уступок и компромиссов не избежать на этом пути, но с другой стороны – необходимо проводить политику таким образом, чтобы эти уступки принесли минимум вреда, либо не принесли вообще, национальным интересам нашего государства. Это не просто, но это возможно», - сказал Мусиенко.

По его мнению, горячая фаза конфликта на Востоке не прекращается.

«Если мы возьмем линии соприкосновения. Мы же видим, что снайперы российские, видим, что обстреливаются украинские позиции, умирают, к глубокому сожалению, украинские военнослужащие… Это уже. Это то, что происходит, и не прекращалось уже несколько лет. Когда мы уберем горячую фазу противостояния – тогда будет легче, мы перестанем терять людей», - резюмировал политолог.

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