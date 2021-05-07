Якщо влада захоче зробити капітуляцію, шляхом підписання кластерної угоди, патріоти України не будуть мовчати, а використають всі можливості для припинення цієї зради. Ціну такої можливості обговорив командир роти батальйону «Айдар» Ігор Лапін з політологом Віктором Тараном у новому блозі «Таран VLOG» на Youtube .

«В цій ситуації, якщо будуть намагатися згідно з кластерним планом зробити, наприклад, амністію бойовикам, то буде вибух. Якщо нас будуть змушувати зробити зміни до Конституції, це може закінчиться трагічно. Влада розуміє це, і я думаю, що вона буде обережна», - сказав він.

Лапін розповів, що президент після останніх політичних подій в Україні відчув підтримку народу і його рейтинги стабілізувались і підросли, тому він не схоче приймати необдуманих рішень. Тим більше, що в його партії є багато патріотично налаштованих депутатів, які також будуть проти цієї капітуляції.

«Я не вірю, що влада ризикне відкрити шлюз для подачі води в Крим, тому що стурбована громадськість в балаклавах буде проти цього. Я вважаю, що в цій ситуації левова частина силовиків теж буде проти та стане на сторону громадськості. Тому владі донесуть про всі ризики, які можуть очікувати їх, якщо хтось захоче підписати ці кластерні угоди», - підкреслив він.

Лапін резюмував, що в теперішній ситуації не треба натягувати «сову на глобус».

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