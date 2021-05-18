Поки ключові питання українсько-російських стосунків залишаються нерозв’язаними, сенсу в особистій зустрічі президентів Путіна та Зеленського немає. Таку думку висловив у програмі "Політика навиворіт" Дмитра Снєгирьова військовий експерт Олександр Мусієнко.

«А Крим анексований? Процес відведення військ, наскільки мені відомо, звідти не розпочато. Принаймні, кораблі Північного флоту Росії зараз перебувають там. Навчання військові, це все триває і залишається напруга. А блокада частини Чорного та Азовського морів – це про добросусідство?», - ставить він риторичне запитання.

Наступне – ситуація на сході.

«Що у нас на лінії розмежування, на лінії фронту? Там не серпень чи вересень 2020 року, коли ситуація була більш-менш спокійна, коли можна було констатувати поодинокі випадки порушення режиму припинення вогню. Зараз уже інша ситуація. Понад те, є пропозиція української сторони підписати нову угоду, але Росія відмовляється. Ми навіть не можемо вийти на Великоднє перемир’я. Я такого не пригадую, були різні випадки, але на свята день-два було спокійно. Зараз і про це не можуть домовитись», - розповідає Мусієнко.

Ще один момент, продовжує він.

«Давайте подивимося, чи принципово змінилася риторика та політика Російської Федерації? Теж бачимо, що ні. То які передумови для того, щоби їхати до Москви? Про що говорити? Жодних результатів ця зустріч не принесе. Попри всі намагання України дійти якогось порозуміння, шукати виходи, активізовувати перемовні процеси, - якщо цього не буде на порядку денному – то чому їхати?», - переконаний військовий експерт.

Нагадаємо, Ялі пояснив, для чого Путін із Зеленським обмінялися запрошеннями.