У програмі «Як насправді?» для каналу Знай.ua військовий аналітик Дмитро Снєгирьов розповів, скільки триватиме ескалація на Близькому Сході і пояснив, чому Україну чекають непрості часи в зв'язку з цим.

Аналітик упевнений, що ескалація на Близькому Сході закінчиться після зустрічі Блінкена і Лаврова.

«Дана ескалація триватиме максимум ще тиждень, я так думаю. В принципі для збереження осіб відповідно представників Палестинської автономії і в першу чергу держави Ізраїлю. По всій видимості, на даній зустрічі будуть прийняті певні політичні рішення і чітко визначені сфери впливу», - каже Снегирьов.

На його думку, Росія заявить про свої сфери впливу в першу чергу в Сирії, а також про збільшення зони контролю і про присутність американських військ на території цієї країни. Крім цього, Снєгирьов зазначає ще один важливий момент: конфлікт між представниками збройних сил РФ і США на території Сирії в останній місяць. Він вважає, що Росія буде використовувати це для зниження військової присутності в Сирії.

І друге питання, яке на думку аналітика встане на зустрічі - це, швидше за все, питання Туреччини і посилення ролі РФ в турецькому питанні.

«Україну чекають не найкращі часи. Особливо з урахуванням того, що Україна заявила про те, що Туреччина і Азербайджан є стратегічними партнерами України. Це на тлі заяви США про те, що в Чорноморському регіоні вони розглядають як стратегічних партнерів в першу чергу Грузію і Вірменію. Відповідно, напружені відносини між США і Туреччиною. Тобто тут вже питання української дипломатії, наскільки ми будемо готові «лавірувати між крапельок», як говорив наш шановний експрезидент», - резюмував Снєгирьов.

Раніше Politeka повідомляла, що конфлікт Ізраїлю і Палестини досяг апогею.

Нагадаємо, Куса заявив, що Ізраїль і Палестина могли домовитися вони могли багато разів.