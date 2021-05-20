В программе «Как на самом деле?» для канала Знай.ua военный аналитик Дмитрий Снегирев рассказал, сколько продлится эскалация на Ближнем Востоке и объяснил, почему Украину ждут непростые времена в этой связи.

Аналитик уверен, что эскалация на Ближнем Востоке закончится после встречи Блинкена и Лаврова.

«Данная эскалация продлится максимум еще неделю, я так думаю. В принципе для сохранения лиц соответственно представителей Палестинской автономии и в первую очередь государства Израиля. По всей видимости, на данной встрече будут приняты определенные политические решения и четко определены сферы влияния», - говорит Снегирев.

По его мнению, Россия заявит о своих сферах влияния в первую очередь в Сирии, а также об увеличении зоны контроля и о присутствии американских войск на территории этой страны. Кроме этого, Снегирев отмечает еще один важный момент: конфликт между представителями вооруженных сил РФ и США на территории Сирии в последний месяц. Он считает, что Россия будет использовать это для снижения военного присутствия в Сирии.

И второй вопрос, который по мнению аналитика встанет на встрече – это, скорее всего, вопрос Турции и усиления роли РФ в турецком вопросе.

«Украину ожидают не лучшие времена, особенно с учетом того, что Украина завила о том, что Турция и Азербайджан являются стратегическими партнерами Украины. Это на фоне заявления США о том, что в Черноморском регионе они рассматривают как стратегических партнеров в первую очередь Грузию и Армению. Соответственно, напряженные отношения между США и Турцией. То есть тут уже вопрос украинской дипломатии, насколько мы будем готовы «лавировать между капелек», как говорил наш уважаемый экс-президент», - резюмировал Снегирев.

Ранее Politeka сообщала, что конфликт Израиля и Палестины достиг апогея.

Напомним, Куса заявил, что Израиль и Палестина могли договориться они могли много раз.



