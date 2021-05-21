Український політичний оглядач, блогер Руслан Бізяєв у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, хто може взяти участь в президентських виборах, і хто вийде до другого туру.

«На сьогодні – Зеленський, а ось далі починаються варіанти. Тут же ще дуже багато буде мати значення фактор часу. Якщо вибори будуть достроковими – наприклад, цієї осені, – то вже розкрутити нового кандидата не вийде, просто фізично не вистачить часу. Тому піде Зеленський і стара гвардія. Друга гвардія набере десь в діапазоні від 6 до 15%», - говорить експерт.

Бізяєв стверджує, що в разі дострокових виборів Зеленський обійде будь-якого свого суперника у другому турі.

«А ось якщо вибори будуть поточні в 2024 році – тут ситуація змінюється. Тому що з'являється час для того, щоб розкрутити умовного Зеленського версія 2.0. Тобто людину з такими ж смислами, але без негативного бекграунду. Тому що у будь-якого політика в Україні є рейтинг і є антирейтинг», - сказав він.

На його думку, рейтинг Зеленського може піднятися, якщо він візьметься за свого попередника Петра Порошенка.

«У Петра Олексійовича є своє електоральне ядро, десь близько 8-13% – ось воно залишиться. З одного боку, це менше, ніж поточні відсотки, які йому малюють – там 18-18+. З іншого боку, цього цілком вистачить для того, щоб поборотися за вихід у фінал», - резюмував Бізяєв.

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