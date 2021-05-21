Український політичний оглядач, блогер Руслан Бізяєв у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» розповів про головне досягнення Володимира Зеленського на посаді президента України.

«У тому, що немає Порошенка. Поки що, на мій погляд, єдиний успіх – те, що два роки Зеленського завдали сильного, але поки не смертельного удару старій системі», - говорить експерт.

За його словами, рейтинг основних опонентів Зеленського, які представляють «стару гвардію», не підвищився. І це ключове досягнення 2 років Зеленського, стверджує Бізяєв.

«Те, що зараз відбувається, – це ж початок передвиборної кампанії, по суті. У нас вона йде перманентна, але в цей раз все зробили так, щоб Зеленський відчув, що він може піти на наступний політичний цикл», - сказав оглядач.

Він додав, що політики, які живуть минулим, не мають майбутнього.

«Я не буду говорити про губернаторів, я не буду говорити про публічний будинок в Кабміні, де періодично змінюють ліжка, навіть про робітниць не замислюються... Я не буду говорити, що відбувається зараз в Офісі президента, що відбувається на міжнародній арені і як дивляться зараз на Україну. Ми говоримо зараз про те, що просто зупинити цю систему, яка лине в прірву з гіперзвуковою швидкістю, вже неможливо.

І жодні прес-конференції, жодні перестановки в Кабміні, жодні чергові історичні рішення Верховної Ради, жодні обіцянки міжнародним партнерам це вже, на мій суб'єктивний погляд, не зупинить. Можна тільки говорити про те, що може цю ситуацію замортизувати», - резюмував Бізяєв.

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