Відомо, що Київ і Анкара дотримуються різних позицій з питання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Чи може це зіпсувати відносини між Україною і Туреччиною, які зараз дуже важливі для нашої країни?

Ситуацію в програмі Дмитра Снєгирьова «Політика навиворіт» коментує державний і політичний діяч Надія Савченко.

«У політиці немає друзів і ворогів - є партнери. Історія українсько-турецьких, українсько-польських та українсько-російських війн показує, що ніколи не можна стовідсотково розраховувати на партнера - ситуація завжди може повернутися інакше. Я б усім порадила дуже обережно висловлюватися щодо конфліктів в інших частинах світу. У нас тут своя війна», - говорить Савченко.

За її словами, коли справа стосується Ізраїлю і Палестини, то потрібно вдатися в історію питання. Савченко нагадує, що протягом тривалого історичного часу Ізраїлю як держави не було. Ізраїль був завойований, знищений, стертий з лиця землі.

«Ця держава була заснована практично з нуля. Голда Меїр зробила історичний подвиг для свого народу, але палестинці допустили велику помилку, відкривши ринок землі. Її тут же скупили ізраїльтяни. І зараз йде війна за залишки землі», - вважає Надія Савченко.

Раніше, як повідомляє Politeka, вона звинуватила сільські ради в обмані ветеранів під час розподілу землі.

Також Савченко висловила готовність воювати в разі російського вторгнення в Україну.